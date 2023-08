Sifan Hassan 7 uur voor strijd om WK-goud probleemloos door series 1.500 meter

Sifan Hassan heeft zich een kleine zeven uur voor haar strijd om goud op de 10.000 meter bij de WK atletiek probleemloos geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter. De Nederlandse klokte zaterdagmiddag de snelste tijd in haar serie (4.02,92).

Het was voor de dertigjarige Hassan van groot belang om krachten te sparen voor de 10.000 meter, die zaterdag om 20.55 uur begint in het het National Athletics Centre in Boedapest. En dat lukte.

Hassan hing lange tijd achterin, maar ging in de laatste ronde de concurrentie voorbij en finishte toch nog als eerste. De Britse Laura Muir werd tweede met een tijd van 4.03,50, gevolgd door de Amerikaanse Nikki Hiltz (4.03,76). Door haar probleemloze race lijkt Hassan er klaar voor op de 10.000 meter haar eerste medaille te veroveren op dit voor haar bizar drukke WK.

Net als op de Spelen in Tokio heeft Hassan ervoor gekozen om drie afstanden te lopen op de WK. Naast op de 10.000 meter en 1.500 meter komt ze ook nog in actie op de 5.000 meter.

Op papier lijkt Hassan op de 10.000 meter de grootste kans te maken op de wereldtitel. In 2019 in Doha pakte ze al eens WK-goud op die afstand en ze is ook regerend olympisch kampioene. Op de 5.000 meter heeft ze ook een wereldtitel (2019) en de olympische titel achter haar naam staan.

WK-schema Sifan Hassan Zaterdag 19 augustus 14.15 uur: series 1.500 meter

Zaterdag 19 augustus 20.55 uur: finale 10.000 meter

Zondag 20 augustus 17.05 uur: halve finale 1.500 meter

Dinsdag 22 augustus 21.30 uur: finale 1.500 meter

Woensdag 23 augustus: 11.10 uur: series 5.000 meter

Zaterdag 26 augustus 20.50 uur: finale 5.000 meter

Sifan Hassan na de finish van haar serie op de 1.500 meter. Foto: ANP

Nederlands ook kansrijk op 4x400 meter mixed

De rust tussen de series van de 1500 meter en de finale van de 10.000 meter was al krap, maar werd nog eens met een uur ingekort.

De wedstrijden in Boedapest begonnen een uur later vanwege hevige regenval. Volgens een woordvoerster van haar management kan Hassan ongeveer 2,5 uur uitrusten in het teamhotel. "Ze vindt het niet erg, ze liet vanmorgen weten dat ze het wel lekker vindt om even zo'n 1500 meter te knallen voor de finale van de tien."

Hassan is zaterdagavond niet de enige Nederlandse medaillekandidaat. Op de 4x400 meter mixed mag het Nederlandse viertal ook hopen op een plak, nadat vorig jaar WK-zilver was veroverd.

In de series klokten Femke Bol, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard zaterdagochtend de snelste tijd (3.12,12) in hun serie. Voor de finale mag Nederland één keer wisselen. De verwachting is dat Liemarvin Bonevacia vanavond de plaats van Agard of Klein Ikkink inneemt.