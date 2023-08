Motorcrosser Herlings breekt sleutelbeen en mist GP van Nederland

Jeffrey Herlings heeft een gebroken sleutelbeen overgehouden aan zijn val tijdens de vrije training voor de GP van Nederland. De motorcoureur kan daardoor zondag niet meedoen aan de race.

Het ging zaterdag in Arnhem in de zestiende ronde mis voor Herlings. In eerste instantie leek het mee te vallen, maar onderzoeken wezen uit dat de Brabander zijn rechtersleutelbeen heeft gebroken.

De 28-jarige Herlings was pas net terug van een blessure. Hij brak in juni een nekwervel in Duitsland en miste daardoor vier wedstrijden.

Herlings maakte eind juli zijn rentree met de vijfde plaats in de GP van Finland. Vorige week werd de tweevoudig wereldkampioen in de MXGP vierde in Zweden.

'The Bullet' miste in 2022 een groot deel van het seizoen vanwege een gebroken linkerhiel. Hij hoopte dit jaar zijn derde wereldtitel te veroveren, maar mede door blessureleed is hij al te ver achterop geraakt.