Herlings naar ziekenhuis na harde val, deelname MXGP in Arnhem onzeker

Jeffrey Herlings is zaterdag hard ten val gekomen bij de vrije training van de MXGP van Nederland. Hij laat zich in een ziekenhuis onderzoeken.

Mogelijk brak Herlings zijn sleutelbeen bij de val. In het ziekenhuis zal blijken of hij dit weekeinde nog in actie kan komen in Arnhem. Zijn team KTM laat volgens het AD de optie open dat Herlings toch terugkeert.

De 28-jarige Herlings was pas net terug van een blessure. Hij brak in juni een nekwervel in Duitsland en miste daardoor vier wedstrijden.

Herlings maakte eind juli zijn rentree met de vijfde plaats in de GP van Finland. Vorige week werd de tweevoudig wereldkampioen in de MXGP vierde in Zweden.

'The Bullet' miste in 2022 een groot deel van het seizoen vanwege een gebroken linkerhiel. Hij hoopte dit jaar zijn derde wereldtitel te veroveren, maar mede door blessureleed is hij al te ver achterop geraakt.