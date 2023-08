Femke Bol met Nederlandse ploeg overtuigend naar WK-finale 4x400 meter mixed

De Nederlandse estafetteploeg heeft zich zaterdag op de openingsdag van de WK atletiek overtuigend geplaatst voor de finale van de 4x400 meter mixed. Femke Bol, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard klokten in hun serie de snelste tijd (3.12,12).

Klein Ikkink was de startloper in Boedapest. Hij gaf het stokje door aan Klaver, die meteen de leiding nam. Derde loper Agard zette sterk door, maar moest vlak voor het einde van zijn ronde wel de koppositie afstaan aan een Duitse atleet. Bol heroverde de koppositie en hoefde in het laatste stuk naar de finish niet eens voluit te gaan.

Nederland finishte net voor het Franse viertal (3.12,25) en de Tsjechische formatie (3.12,52). De andere serie werd met een tijd van 3.10,41 gewonnen door de Verenigde Staten.

De finale in het National Athletics Centre is zaterdag om 21.47 uur. Dan hoopt Nederland weer een medaille te veroveren. Vorig jaar op de WK in het Amerikaanse Eugene pakte de oranje equipe het zilver. Alleen de Dominicaanse Republiek was destijds sneller, maar in Boedapest heeft het Caraïbische land zich teruggetrokken van de 4x400 meter mixed.

Nederland mag één keer wisselen voor de finale. De verwachting is dat Liemarvin Bonevacia vanavond de plaats van Agard of Klein Ikkink inneemt. Bonevacia vormde vorig jaar met Bol, Klaver en Tony van Diepen de zilveren WK-ploeg. Van Diepen is er in Boedapest niet bij.

Startlijst finale 4x400 meter mixed Verenigde Staten - 3.10,41

Groot-Brittannië - 3.11,19

België - 3.11,81

Nederland - 3.12,12

Frankrijk - 3,12,25

Tsjechië - 3.12,52

Duistland - 3.13,25

Ierland - 3.13,90

Blijdschap bij het Nederlandse viertal. Foto: Getty Images

Estafette is opwarmer voor Bol en Klaver

Voor Bol en Klaver is de estafette een opwarmer voor hun individuele nummers op de WK. Bol start op de 400 meter horden als topfavoriete voor de wereldtitel, Klaver mikt vooral op een finaleplek op de 400 meter.

De 24-jarige Klaver dook deze zomer voor het eerst onder de magische barrière van 50 seconden, maar met haar tijd van 49,81 seconden staat ze pas negende op de mondiale seizoenslijst.

De aanvang van de series van de 4x400 meter stond gepland om 11.00 uur, maar vanwege flinke regenval werden de wedstrijden in Boedapest een uur uitgesteld.