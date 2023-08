Dagprogramma WK atletiek: Hassan moet na valpartij snel weer aan de bak

Op de tweede dag van de WK atletiek in Boedapest gaat de Nederlandse ploeg voor revanche, nadat zaterdag door de valpartijen van Sifan Hassan en Femke Bol twee medailles werden verspeeld. Hassan komt zondag weer in actie en ook Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia mogen opnieuw aan de bak.

Sifan Hassan loopt in de halve finales van de 1.500 meter. Het mag normaal gesproken geen probleem voor haar zijn om de eindstrijd te halen, maar de vraag is of ze voldoende hersteld is van haar val op de 10.000 meter.

Lieke Klaver komt in actie in de series van de 400 meter. De Noord-Hollandse werd vorig jaar knap vierde in de WK-finale, maar de concurrentie lijkt nog sterker geworden. Bij de mannen is Liemarvin Bonevacia de Nederlandse troef in de series van de 400 meter.

Bij het hoogspringen hoopt Douwe Amels weer te verrassen, nadat hij in maart verrassend Europees kampioen indoor werd. Hij wil voor het eerst de kwalificatie overleven op een WK.

In de halve finales van de 1.500 meter wil de pas achttienjarige Niels Laros verrassen. De WK-debutant maakte zaterdag indruk door de snelste tijd te noteren in zijn serie.

Anouk Vetter, Emma Oosterwegel en Sofie Dokter werken zondag de laatste drie onderdelen af van de zevenkamp. Vetter staat nu ietwat teleurstellend zevende, maar haar beste onderdeel (speerwerpen) moet nog komen. Een medaille is nog mogelijk voor de geboren Amsterdamse, die vorig jaar WK-zilver veroverde.

Jorinde van Klinken komt in actie in de kwalificatie van het discuswerpen. Het mag voor haar geen probleem om een finaleplaats af te dwingen. nadat ze vorig jaar vierde werd op het WK en brons pakte op het EK.

Het is ook de dag van het koningsnummer van de WK, al heeft de 100 meter mannen sinds het stoppen van wereldster Usain Bolt wel iets aan glans verloren. Vorig jaar in Eugene kroonde de Amerikaan Fred Kerley zich met 9,86 tot wereldkampioen in een spannende finale. Met zilver voor Marvin Bracy en brons voor Trayvon Bromell was het zelfs een geheel Amerikaans podium.

Met Raphael Bouju heeft Nederland een troef op de 100 meter. Hij hoopt zondagmiddag in de halve finales als tweede Nederlander ooit (na Churandy Martina) onder de tien seconden te duiken. De finale is zondagavond.

Volledig programma zondag 20 augustus