Hassan valt in laatste meters en eindigt buiten podium op 10.000 meter bij WK

Sifan Hassan heeft zaterdag verrassend naast de medailles gegrepen op de 10.000 meter bij de WK atletiek. De Nederlandse leek op weg naar goud, maar ging in de laatste meters onderuit.

De dertigjarige Hassan pakte in de laatste bocht de leiding en had vrij zicht op weg naar de finish. De Ethiopische Gudaf Tsegay kwam echter sterk terug en probeerde Hassan voorbij te steken. Zo'n 20 meter voor de finish leken beide loopsters met elkaar in contact te komen, waarna Hassan zich verstapte en hard naar de grond ging. Tsegay bleef overeind en pakte het goud.