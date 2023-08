Hassan begint aan bizar zwaar WK: 'Ruzie over gemaakt met mijn coach'

De Olympische Spelen in Tokio waren een mentale en fysieke worsteling voor Sifan Hassan. Toch kiest de dertigjarige Nederlandse op de WK atletiek in Boedapast wéér voor de extreem drukke combinatie van drie afstanden. Hoe is ze tot dat besluit gekomen?

Tussen haar olympische races van twee jaar geleden door vertelde Hassan steeds dat ze zo'n last had van de warmte. Maar dat was niet zo. In werkelijkheid kampte ze met een verrekte spier in haar bovenbeen. Dat gaf zoveel stress dat ze meermaals in tranen uitbarstte.

Het was niet het enige waar Hassan mee worstelde in Tokio. Steeds weer stelde ze zichzelf de vraag of ze wel de juiste beslissing had genomen door als eerste atlete ooit de 1.500, 5.000 en 10.000 meter te combineren. Ze was bang om alles te verliezen in haar wens geschiedenis te schrijven.

"Ik dacht: misschien houd ik het niet vol. Dan pak ik geen enkele keer goud en is de droom kapot", zei ze eerder deze week in Boedapest over haar bijzondere olympische avontuur.

Op de 5.000 meter werd het goud, maar toen ze op de 1.500 meter genoegen moest nemen met brons was haar hart gebroken. Het zorgde voor nog meer stress richting de afsluitende 10.000 meter. Uitgeteld lag ze op de baan nadat ook op die afstand het goud binnen was. Dit nooit meer, leek ze te denken.

Sifan Hassan ligt uitgeput op de baan na haar laatste race op de Spelen in Tokio. Foto: Getty Images

'Ik weet wat me te wachten staat'

Na haar historische olympische prestatie leek Hassans missie op de baan voltooid. Ze ging op bedevaart naar Mekka, werkte maandenlang geen intensieve trainingen af en toen ze vorig jaar op de WK in Eugene geen medaille pakte, kon ze daarmee leven.

Ondertussen sprak ze over haar marathonambities. Prompt snelde ze bij haar marathondebuut jongstleden april in Londen naar een sensationele zege. De volgende marathon (op 8 oktober in Chicago) heeft ze al gepland staan.

De WK deze week in Boedapest is dan ook niet het enige doel van Hassan dit jaar. Het is naast de marathons een van de doelen, vertelde ze donderdag. En toch kiest Hassan ervoor om de lat voor zichzelf extreem hoog te leggen en het toernooi bizar zwaar te maken. Na de Spelen wil ze nu ook op een WK historie schrijven door als eerste atleet een medaille te veroveren op de 1.500, 5.000 én 10.000 meter.

Op papier is de missie misschien nog wel zwaarder. Anders dan op de Spelen moet ze in Boedapest een keer twee afstanden op een dag afwerken: zaterdagmiddag om 13.15 uur loopt ze in de series van de 1.500 meter en zeven uur later wacht haar de strijd om het goud op de 10.000 meter.

Maar Hassan zelf verwacht dat het makkelijker en minder zwaar wordt. "In Tokio deed ik iets wat nog nooit iemand gedaan had. Dat zorgde voor stress. Kon ik het wel aan? Nu weet ik wat me fysiek te wachten staat. Ik ben relaxed."

0:50 Afspelen knop Zo won Sifan Hassan de marathon van Londen

'Ik hoef niet meer bang te zijn'

Hassan vertelde verder dat ze veel minder druk voelt dan voor de Spelen. In Tokio moest en zou ze haar grote droom laten uitkomen: olympische medailles winnen. Ze mocht niet falen. En dat deed ze ook niet, zoals ze in 2019 al haar eerste twee wereldtitels (1.500 en 10.000 meter) veroverde. Al haar atletiekdromen zijn uitgekomen. "Ik loop nu omdat ik zo van deze sport houd. Ik hoef niet meer bang te zijn dat het misgaat."

Dat vertrouwen zorgde er misschien wel mede voor dat Hassan instemde met het plan van haar Amerikaanse coach Tim Rowberry om op de WK opnieuw voor drie afstanden te gaan. Het lijkt een last-minute beslissing te zijn. Althans, in het geval van Hassan.

"Tim had al langer in zijn hoofd dat ik weer voor 1.500, 5.000 en 10.000 meter moest gaan", vertelde ze. Glimlachend: "Daar hebben we een paar keer ruzie over gehad. Ik was met mijn hoofd ook bezig met de marathon en minder met de keuzes voor de WK. Zo bleef de discussie open, tot we woensdag bij elkaar zaten en we de keuze niet meer konden uitstellen. En toen wilde ik dit ook. Tokio heeft mij heel veel moois gebracht. Dat wil ik weer meemaken."

Op de WK van 2019 in Doha veroverde Sifan Hassan goud op de 1.500 meter en de 10.000 meter. Foto: Getty Images

'Op de marathon heeft Sifan nog veel te ontdekken'

De WK wordt misschien wel het (voorlopig) laatste mondiale titeltoernooi van Hassan als baanatleet. Begin volgend jaar besluit ze of ze op de Spelen in Parijs voor de marathon gaat. En dat lijkt niet meer te combineren met de baan.

Als het aan Rowberry had gelegen, had Hassan nu nog helemaal geen marathons gelopen. "Anderhalf jaar geleden zei ik tegen Sifan dat het misschien beter was om te wachten tot na Parijs", vertelde hij donderdag. Aan de andere kant merkte hij dat hij de marathonambities van Hassan moeilijk kon temperen.

"De marathon is relatief nieuw voor Sifan, daar heeft ze nog van alles op te ontdekken. Op de baan is dat minder. Voor een atleet is het belangrijk om hongerig te blijven en nieuwe doelen te hebben. En dat heeft Sifan nu omdat de marathon ook in haar hoofd zit. Dat helpt tijdens de trainingen, ook in de aanloop naar dit WK. Ze maakt nu een heel goede indruk. Daarom denk ik dat het een goede beslissing is om weer drie afstanden te lopen."