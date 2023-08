Zeilsters Van Aanholt en Duetz veroveren WK-zilver en olympisch ticket

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben vrijdag op de WK in Den Haag een zilveren medaille én een olympisch ticket veroverd in de 49erFX-klasse. Het Nederlandse duo hoefde daar niet meer het water voor op, want de medalrace werd afgelast.

Titelverdedigers Van Aanholt en Duetz stonden vóór vrijdag al op de tweede plaats, achter Vilma Bobeck en Rebecca Netzler uit Zweden. In de afsluitende medalrace zijn dubbele punten te verdienen, maar door gebrek aan wind in combinatie met sterke stroming werd die race afgelast en veranderde de stand niet meer.

Het brons ging naar Olivia Price en Evie Haseldine uit Australië, die vier punten achter het Nederlandse duo eindigden. Voor Duetz is de zilveren medaille en het olympisch startbewijs een opsteker. De zeilster had al het hele toernooi last van een ingescheurde knieband.

Bij de mannen ging de medalrace in de 49er-klasse wel door, nadat de start was uitgesteld. Voor Bart Lambriex en Floris van de Werken deed de medalrace er niet meer toe. De Nederlanders veroverden woensdag na veertien races hun derde wereldtitel op rij.