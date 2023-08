Volleybalsters moeiteloos langs Slowakije in tweede groepsduel op EK

De Nederlandse volleybalsters hebben vrijdag ook hun tweede groepsduel op het EK gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski was in Tallinn met 3-0 te sterk voor Slowakije: 25-20, 25-19 en 25-19.

Ook in de tweede en derde set stond er geen maat op Oranje. In het derde bedrijf leek de zege niet meer in gevaar te komen na een 5-0-voorsprong, maar Nederland liet de Slowaakse volleybalsters nog even terugkomen tot 15-13. Na zo'n anderhalf uur maakte Juliët Lohuis het af met een listige service.