Dafne Schippers hoopt ondanks chronische rugklachten op deelname aan Spelen

Dafne Schippers denkt ondanks haar chronische rugklachten nog niet aan stoppen. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter hoopt op deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, zegt ze vrijdag in een interview bij de NOS

"Echt, er is niets mooiers in het leven dan het lopen van een race in een uitverkocht stadion", vertelt Schippers. "Dat gevoel is zo absurd dat je het niet met woorden kunt omschrijven."

De 31-jarige Schippers is tijdens de WK atletiek in Boedapest, die zaterdag begint, analist bij de NOS vanuit de studio in Hilversum. De Utrechtse liep zelf haar laatste wedstrijd op 9 juli vorig jaar.

Sindsdien wordt ze gekweld door rugklachten; ze brak een jaar geleden zelfs een ruggenwervel. Toch blijft ze doorgaan met trainen en werken aan een rentree. "Ik weet wat ik nog kan. Anders zou ik niet zo hard werken om terug te komen."

Dafne Schippers met haar zilveren medaille in 2016. Foto: Getty Images

Schippers veroverde zilver in Rio

Schippers wil voor de derde keer in haar carrière naar de Spelen, waar ze in 2016 in Rio de Janeiro zilver veroverde op de 200 meter. "Ik zou zoiets nog één keer willen meemaken. Maar dan zoals ik nu in het leven sta."

Haar tweede olympische deelname in 2021 liep uit op een deceptie. Ze sneuvelde in Tokio op de 200 meter al in de halve finales, meldde zich af voor de 100 meter en op de estafette ging het door een mislukte wissel helemaal fout.