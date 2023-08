Vetter wil niets weten van favorietenrol op WK: 'Dat is te kort door de bocht'

Na de afmelding van regerend olympisch en wereldkampioen Nafissatou Thiam werd Anouk Vetter genoemd als de nieuwe topfavoriete voor de wereldtitel op de zevenkamp. Maar de Nederlandse ziet dat anders. Ze wil op de WK atletiek in Boedapest vooral "geen lijpe fouten maken".

Het wordt wennen voor Vetter als ze zaterdag en zondag in het National Athletics Centre haar zeven onderdelen van de meerkamp afwerkt. Voor het eerst sinds 2016 - toen ze in haar geboortestad Amsterdam Europees kampioene werd - heeft ze op een groot toernooi geen concurrentie van de ongenaakbare Thiam. De Belgische kampt met een pijnlijke achillespees.

De 29-jarige Thiam heerst al jaren op de meerkamp. Achter de titelfavoriete pakte Vetter zilver op de Spelen van 2021 én op de WK van 2022 en dus waren de koppen in de media snel gemaakt toen Thiam zich anderhalve week geleden afmeldde.

"Ik heb die koppen ook gezien", vertelt Vetter. "Maar ik vond ze wel heel kort door de bocht. Het leek alsof ik nu ineens dé kandidaat ben voor goud. Er zijn heel veel fantastische meerkampsters en kijk eens naar Anna Hall. Die is echt supergoed."

Prestaties Anouk Vetter 2014: zevende op de EK

2015: twaalfde op de WK

2016: EK-goud, tiende op de Spelen

2017: WK-brons

2018: vijfde op de EK

2021: olympisch zilver

2022: WK-zilver

Anouk Vetter (zilver), Nafissatou Thiam (goud) en Anna Hall (brons) na de zevenkamp op de WK in Eugene. Foto: Getty Images

'Hoelang kan mijn lijf dit nog aan?'

De 22-jarige Hall is het grootste meerkamptalent bij de vrouwen. Vorig jaar pakte ze achter Thiam en Vetter WK-brons in Eugene en dit jaar zijn haar scores nog hoger geworden. Eind mei verbeterde Hall in Götzis haar persoonlijk record tot 6.988 punten. Daarmee was haar score hoger dan Vetters persoonlijk record (6.867 punten). "Dat zegt veel", vindt Vetter. "Ik dacht voor dit WK: dat wordt een tweestrijd tussen Thiam en Hall. En dan kan ik het daarachter uitzoeken."

De bescheidenheid van Vetter heeft misschien ook te maken met haar fysieke problemen deze zomer. Want terwijl Hall excelleerde in Götzis, haalde Vetter het einde van de meerkamp in het Oostenrijkse bergstadje niet. Een achillespeesblessure brak haar op. En de pijn ging niet zomaar weg.

"Daardoor stond juni voor mij in het teken van revalideren. Weinig lopen en veel fietsen, dat was het. En dat was mentaal best zwaar. Ik zat op de fiets of kon alleen lichtjes trainen, terwijl andere meerkampers met wedstrijden bezig waren."

Anouk Vetter tijdens haar gouden EK van 2016 in Amsterdam. Foto: ANP

'Het kan een leuke meerkamp worden'

Het was zeker niet de eerste blessure in de lange carrière van de dertigjarige Vetter. Een jaar geleden tobde ze in de zomer ook met haar fysiek. Toen kwam het goed, met WK-zilver en een persoonlijk record in Eugene als uitkomst. "Ik had last van mijn hamstring, zelfs korter voor de WK dan deze zomer. Dat geeft hoop, ik ben op tijd fit."

Toch praat ze liever niet over medailles, laat staan goud. "Ik wil vooral een normale meerkamp draaien, dat is het doel. Ik hoef geen persoonlijke records, als ik maar geen lijpe fouten maak. Ik weet dat ik - als die fouten uitblijven - aardig wat punten ga pakken. En dan kan het een heel leuke meerkamp worden. Ik heb er zin in."

Naast Vetter doen met Emma Oosterwegel en Sofie Dokter nog twee Nederlandse vrouwen mee aan de meerkamp, die zaterdag om 10.35 uur begint met de 100 meter horden.