Dagprogramma WK atletiek: Sifan Hassan en Bol gaan meteen voor medaille

De eerste dag van de WK atletiek in Boedapest kan meteen een bijzonder succesvolle dag worden voor Nederland. Sifan Hassan gaat zaterdag voor goud op de 10.000 meter en op de 4x400 meter gemengd is de Nederlandse formatie - met Femke Bol - kansrijk.

Net als op de Olympische Spelen in Tokio gaat Sifan Hassan deze WK voor drie medailles. De grootste kans op goud heeft ze zaterdagavond op de 10.000 meter, de afstand waarop ze in 2019 al eens wereldkampioen werd én regerend olympisch kampioen is. Tekenend voor het bizar drukke schema van Hassan is dat ze zaterdagochtend eerst de series van de 1.500 meter loopt.

Op de 4x400 meter gemengd zijn de Verenigde Staten de torenhoge favoriet, maar de Nederlandse formatie droomt ook van de wereldtitel. 's Ochtends staan de series op het programma en in de avond is de finale. Vorig jaar in Eugene veroverde Nederland - met Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en de nu afwezige Tony van Diepen - zilver op de WK in Eugene.

Voor Anouk Vetter, Emma Oosterwegel en Sofie Dokter wachten de eerste vier onderdelen van de zevenkamp. De ogen zijn vooral gericht op Vetter, die op de Spelen van 2021 én op de WK van 2022 zilver pakte. Het goud was toen voor Nafissatou Thiam, maar de Belgische ontbreekt in Boedapest door een blessure.

Er komen zaterdag nog veel meer Nederlandse atleten in actie. Voor kogelslingeraar Denzel Comenentia en verspringster Pauline Hondema wacht de kwalificatie, terwijl Raphael Bouju de enige Nederlander is in de series van de 100 meter.

En dan staat in de series van de 1.500 meter nog groot Nederlands talent aan de start. Niels Laros is pas achttien jaar, maar evenaarde in juni al het 22 jaar oude Nederlands record (3.32,89).

Volledig programma zaterdag 19 augustus