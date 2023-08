Een paar maanden geleden had ze hartkloppingen en donkere gedachten. Nu voelt Lieke Klaver zich sterker dan ooit en wil ze zich op de WK atletiek in Boedapest meten met de wereldtop op de 400 meter. Én ze wil een taboe doorbreken.

In de hotelkamer van Klaver in Boedapest ligt een puzzelboekje vol met woordzoekers. Zo af en toe pakt ze die erbij en gaat ze strepen met een pen. "Het is misschien niet de ontspanning die andere mensen van 24 jaar opzoeken", zegt ze met een glimlach. "Maar voor mij werkt het."

Nooit eerder nam ze een puzzelboekje mee naar een groot toernooi. Ze moest er niet aan denken, het paste ook niet bij haar energieke karakter. De Noord-Hollandse denderde de afgelopen jaren door richting de internationale top en kende ook buiten de baan nooit rust. Maar dat brak haar op.

Na de EK indoor in maart in Istanboel sloeg Klaver - geheel tegen haar traditie in - het eindfeest over. Huilend vertrok ze naar haar hotelkamer. En dat slechte gevoel verdween niet toen ze eenmaal thuis was. Sterker, het werd alleen maar erger. Ze kon zich niet meer concentreren, haar geheugen werd minder en bepaalde geluiden kon ze niet aan.

Rypke Bakker is onze verslaggever op de WK atletiek Rypke is voor NU.nl in Boedapest om verslag te doen van de WK atletiek. Lees hier meer verhalen van Rypke.

"En ik had hartkloppingen en allerlei angstgedachten", vertelt Klaver een half jaar later. Overprikkeld, zo luidde de diagnose in eerste instantie. In haar drukke sportleven - met een vierde plaats op de 400 meter op de WK 2022 in Eugene als voorlopig hoogtepunt - moest ze rust inbouwen om te voorkomen dat het allemaal nog erger zou worden. Elke dag plofte ze om 16.00 uur thuis op haar bank, die er voorheen alleen voor de sier stond. Ze schroefde het aantal trainingen terug en praatte veel met haar psycholoog.

Ze noemt het nu "een mentale dip". "Nee, het was geen burn-out, want dan lig je er veel langer uit. En overprikkeld vind ik nu ook zo'n groot woord. Ik heb wel diep gezeten, maar kon mijn sport weer vrij snel oppakken. Daardoor ben ik nu fysiek en mentaal klaar voor dit WK."

Lieke Klaver veroverde op de EK indoor in Istanbul zilver op de 400 meter en goud op de 4x400 meter. Foto: Getty Images

'Ik let heel goed op mezelf'

Er zijn wel dingen veranderd. En dat zijn niet alleen de woordzoekers die voor het eerst in haar koffer meegingen.

"Ik let nu heel goed op mezelf, dat heb ik allemaal met een psycholoog besproken. Nu de WK dichterbij komt, komt er ook weer wat stress. Maar ik heb geleerd dat in perspectief te plaatsen. Het kan zijn dat ik me weer even slecht voel, dat in gedachten alles donker wordt. Dat hoort er dan even bij. Daarna kan ik weer verder. Het mag niet meer zo zijn dat mijn emmer zó vol raakt van de stress en angst dat er niets meer uit me komt. Daar heb ik mee leren omgaan."

Klaver is bijzonder open over haar mentale problemen. Ze is een makkelijke prater, daar staat ze om bekend. Maar ze stelt zich ook bewust kwetsbaar op, in de hoop dat anderen er iets aan hebben.

"Ik zie om me heen best veel mensen van mijn leeftijd die studeren of werken en ondertussen worstelen met alles wat er op hun bord komt. En ik hoor ouders zeggen: waarom heeft iedereen van de nieuwe generatie een burn-out? Je kunt dat zien als een teken van zwakte. Ik zeg ook niet dat het goed of fout is, maar we moeten er wel over kunnen praten. Het mag geen taboe zijn."

"Misschien dat iemand dit leest en denkt: ik heb ook enge gedachten. Het is helemaal niet raar als je af en toe denkt dat het plafond naar beneden komt. Maar het is wel belangrijk dat je erover praat. Zeker als je je een langere periode rot voelt."

Vorig jaar pakte Lieke Klaver met Femke Bol, Tony van Diepen en Liemarvin Bonevacia WK-zilver op de 4x400 meter gemengd. Foto: Getty Images

'Het niveau stijgt zo hard'

Klaver is er nu nog niet helemaal gerust op dat de mentale problemen definitief achter haar liggen. "Heel soms vraag ik me af hoe ik uit dit WK kom. Dan vrees ik dat ik me weer net zo slecht zal voelen als na de EK van vijf maanden geleden. Maar daar moet ik niet aan denken. De wil om een heel goed WK te lopen overheerst. Ik heb er zin in."

Het wordt een druk WK. Klaver is een belangrijke estafettetroef op zowel de 4x400 meter vrouwen als de 4x400 meter gemengd. En individueel komt ze steeds dichter bij de absolute top op de sterk bezette 400 meter.

Ze wil in Boedapest sneller dan de 50,33 die ze vorig jaar liep toen ze vierde werd op de WK in Eugene. Én sneller dan haar persoonlijk record (49,81). "Ik merk dat de buitenwereld denkt: als je vierde van de wereld bent geweest, dan kun je nu het podium halen. Maar zo simpel is het niet. Het niveau stijgt zo hard. Er zijn een stuk of tien atletes die dit jaar onder de vijftig seconden hebben gelopen. En dan zijn er ook nog een paar die er ook zomaar onder kunnen duiken. Ik wil sneller dan ooit, dat is het doel. En dan zie ik wel wat voor plek het wordt."