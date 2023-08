Kitefoilster Annelous Lammerts (29)

iQFoil-windsurfster Lilian de Geus (31)

Het WK zeilen dat nu in Scheveningen plaatsvindt, is voor beide zeilsters een belangrijk kwalificatiemoment voor de Spelen in Parijs. Voor De Geus is het belangrijk dat ze op het WK in eigen land in de top tien eindigt. Voor Lammerts is een plek bij de beste acht landen het doel.

De medalraces voor de iQFoil-klasse en het kitefoilen staan zaterdag op het programma.