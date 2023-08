Hassan wil unieke prestatie van Tokio herhalen op WK: 'Het voelt nu makkelijker'

Sifan Hassan wil op de WK atletiek in Boedapest haar unieke prestatie van de Olympische Spelen van Tokio herhalen. De Nederlandse gaat opnieuw op drie afstanden voor een medaille, maar voelt niet de druk en de stress van twee jaar geleden.

"Het voelt nu alsof het veel makkelijker wordt", vertelde de dertigjarige Hassan donderdag tijdens een online persmoment vanuit Boedapest.

Hassan doelde daarmee vooral op het bizar drukke schema waar ze in 2021 in Tokio voor het eerst mee moest omgaan. Fysiek had ze het toen heel zwaar, maar met twee keer goud (5.000 en 10.000 meter) en een keer brons (1.500 meter) was de uitkomst wel historisch goed.

"In Tokio was alles nieuw, niemand had deze drie afstanden ooit gecombineerd op een toernooi", vervolgde Hassan. "Nu weet ik wat me te wachten staat, ik voel veel minder stress. De ervaring van Tokio gaat mij helpen."

Hassan kan alleen niet zeggen of dat ook in Boedapest tot drie medailles zal leiden. "Ik ga er wel voor. Maar als ik alles geef en drie keer vijfde word, dan kan ik mezelf niets verwijten. Dan is het maar zo."

Het bizar drukke WK-schema van Sifan Hassan Zaterdag 19 augustus 13.15 uur: series 1.500 meter

Zaterdag 19 augustus 20.55 uur: finale 10.000 meter

Zondag 20 augustus 17.05 uur: halve finale 1.500 meter

Dinsdag 22 augustus 21.30 uur: finale 1.500 meter

Woensdag 23 augustus: 11.10 uur: series 5.000 meter

Zaterdag 26 augustus 20.50 uur: finale 5.000 meter

'Mijn dromen zijn uitgekomen'

Hassan is niet alleen relaxter dan in de aanloop naar Tokio, ze heeft ook meer vertrouwen. Dat komt doordat ze op de baan vrijwel alles waar ze als jonge atlete van droomde al heeft bereikt.

"Ik wilde wereldkampioen worden en dat is gelukt in 2019 (goud op de 5.000 meter en de 10.000 meter, red.). En ik wilde olympisch kampioen worden. Ook dat is gelukt. Mijn dromen zijn uitgekomen. Dat geeft vertrouwen en het neemt de druk weg. Het is nu vooral de liefde voor de atletiek waarvoor ik het doe. Ik hou van deze sport."

Hassan had de afgelopen jaren niet alleen succes op de baan. In april schreef ze ook nog eens geschiedenis op de marathon door bij haar debuut in Londen te winnen. "Dat was weer een droom die uitkwam. Net als in Tokio voelde ik in Londen veel druk. Ik was onzeker, bang dat ik het niet goed zou doen. En toch won ik. Dat gaf zoveel vertrouwen. Ook voor het WK dat er nu aankomt."

Een uitgeputte Sifan Hassan nadat ze op de Spelen in Tokio haar derde medaille (goud op de 10.000 meter) had veroverd. Foto: ANP

Nog geen besluit over Spelen in Parijs

Hassan kan op de WK, die zaterdag begint, in theorie ook nog de marathon lopen. Maar ze liet eerder al weten dat ze zich in Boedapest focust op de baan. Een combinatie van baan en marathon is op een toernooi - zelfs voor Hassan - vrijwel onmogelijk. De volgende marathon heeft Hassan wel al gepland staan: op 8 oktober staat ze aan de start in Chicago.

"Ik kijk nu al uit naar Chicago. En dat zorgt ook voor minder WK-spanning. Ik heb meerdere doelen dit jaar, het draait niet alleen om deze WK. Dat is heel anders dan in 2021. Toen draaide het alleen om de Spelen."