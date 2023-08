Sifan Hassan loopt in Boedapest drie afstanden en jaagt op unieke WK-trilogie

Sifan Hassan heeft besloten dat ze op de WK atletiek in Boedapest in actie komt op liefst drie verschillende afstanden: de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. De Nederlandse gaat proberen haar unieke prestatie van de Olympische Spelen in Tokio te herhalen.

Door haar keuze wacht Hassan een bizar druk schema op de WK, die zaterdag begint. Zo loopt ze op de openingsdag eerst de series van de 1.500 meter en wacht haar 's avonds al de strijd om de medailles op de 10.000 meter.

"Mijn droom is om op alle drie de afstanden een medaille te halen. Maar als ik alles heb gegeven en ik word vijfde, dan is dat zo", zei Hassan donderdag bij een persmoment.

Als Hassan op alle drie de afstanden het podium haalt, is ze de eerste atlete ooit die dat presteert op een WK. Op de Spelen in Tokio pakte ze goud op de 5.000 en 10.000 meter en veroverde ze brons op de 1.500 meter.

Hassan won in haar loopbaan al drie WK-medailles. In 2017 pakte ze brons op de 1.500 meter en twee jaar later werd ze in Doha wereldkampioene op de 5.000 meter én de 10.000 meter. Vorig jaar in het Amerikaanse Eugene kwam Hassan niet in de buurt van de medailles, doordat ze terugkwam na een lange rustperiode.

Sifan Hassan met haar drie olympische medailles na de Spelen van Tokio. Nu wil ze ook op de WK drie plakken pakken. Foto: ANP

Nog geen besluit over Spelen in Parijs

Hassan denkt dat de ervaring van die Spelen, waarop ze ondanks een bizar druk schema drie medailles pakte, haar kan helpen in Boedapest. "In Tokio was het nieuw voor me. Ik heb nu minder stress en weet nu hoe ik het moet doen. En ik houd van uitdagingen", zei ze donderdag.

Hassan kan op de WK in theorie ook nog de marathon lopen, nadat ze in april bij haar marathondebuut in Londen op sensationele wijze naar de winst was gesneld. Ze liet al eerder weten dat dat nu geen optie voor haar is in Boedapest, omdat ze zich wil focussen op de baanwedstrijden. Een combinatie tussen baanonderdelen en de marathon is vrijwel onmogelijk op een toernooi.

Of Hassan volgend jaar op de Spelen in Parijs opnieuw op drie afstanden voor een medaille gaat, weet ze nu nog niet. Het kan ook zijn dat ze voor de marathon kiest of maar twee afstanden op de baan loopt. "Dat beslissen we pas in 2024."

Het bizar drukke WK-schema van Sifan Hassan Zaterdag 19 augustus 13.15 uur: series 1.500 meter

Zaterdag 19 augustus 20.55 uur: finale 10.000 meter

Zondag 20 augustus 17.05 uur: halve finale 1.500 meter

Dinsdag 22 augustus 21.30 uur: finale 1.500 meter

Woensdag 23 augustus: 11.10 uur: series 5.000 meter

Zaterdag 26 augustus 20.50 uur: finale 5.000 meter