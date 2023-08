Basketballers niet naar Olympische Spelen na nederlaag tegen Kroatië

De Nederlandse basketballers zullen volgend jaar niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. De ploeg van bondscoach Arik Shivek slaagde er woensdag niet in zich met succes door het preolympisch kwalificatietoernooi in Istanboel heen te werken.

De uitschakeling was een feit toen Oranje met 81-89 van Kroatië verloor en rivaal Zweden met 79-78 van België won. Nederland eindigde daardoor als derde in de poule.

Oranje liet zich tegen Kroatië in het eerste kwart wegspelen en kwam met 28-15 achter. Daarna richtte de ploeg zich op en vocht zich terug in de wedstrijd. Met nog negen minuten op de klok leidde Kroatië met 68-62.

In het laatste kwart liepen de Kroaten toch weer verder uit. Yannick Franke was met 22 punten topscorer bij Nederland. Jesse Edwards was goed voor twintig punten en acht rebounds.

Oranje begon afgelopen weekend slecht aan het toernooi door na verlenging te verliezen van het op papier zwakkere Zweden (89-91). Van België (78-76) werd later wel gewonnen.