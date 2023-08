Na een zwaar jaar vol twijfels, tranen en ongeloof maakt volleybalster Kirsten Knip weer deel uit van het Nederlandse team, dat donderdag aan het EK in Estland begint. De dertigjarige international heeft nog maar één doel: "Eindelijk op die Spelen staan."

Terug van weggeweest zit Knip met een glimlach van oor tot oor in het restaurant van Hotel Papendal. Vijftien jaar geleden stapte de piepjonge Knip vol goede moed het topsportcentrum binnen. Vorig jaar trok ze met verdriet en buikpijn de deur van het sportwalhalla achter zich dicht.

Na een succesvol seizoen bij haar Franse club Paris Saint-Cloud begint Knip in 2022 enthousiast aan de voorbereiding van het Nederlands team. Ze kijkt uit naar het WK in eigen land en meldt zich na een interlandpauze bij bondscoach Avital Selinger.

Na het gesprek met Selinger slaat de twijfel slaat toe. Ze zit niet bij de veertienkoppige selectie die afreist naar de Nations League. "Er was op dat moment geen plek voor mij", legt Knip uit aan NU.nl. "De bondscoach zei wel tegen me: 'Blijf fit.'"

De libero doet wat Selinger zegt en reist dagenlang op en neer naar Papendal om topfit te blijven. "Want vanaf de voorbereiding op het WK maakt iedereen weer kans", had de bondscoach tegen Knip gezegd.

Maar die kans krijgt Knip niet. "Het voelde niet goed", zegt ze. "Het leek alsof ik aan het lijntje werd gehouden. Ik werd weggehouden bij de ploeg. Ik snapte niet wat er aan de hand was. Ik dacht dat het klaar was."

CV Kirsten Knip Leeftijd: 30 jaar (14 september 1992)

Geboorteplaats: Enkhuizen

Positie: Libero

Prestaties met Oranje: EK-zilver (2015 en 2017), vierde op WK (2018)

'Ik had buikpijn toen ik naar de training kwam'

Het onderbuikgevoel van Knip blijkt meer dan terecht. Net voor de WK-voorbereiding neemt Selinger een groepje speelsters, onder wie Knip, apart. "Hij zei tussen neus en lippen door dat hij niks ging veranderen."

De manier van communiceren maakt Knip verdrietig. Wekenlang hoort ze dat ze nog kans maakt op een plek in de WK-selectie en opeens is het over. "Is dit nou wat ik verdiend heb na al die jaren?" vraagt Knip zich af.

De routinier geeft ondanks de emotionele rollercoaster niet op. Ze traint door met de zogeheten B-groep, maar merkt aan alles dat het niet goed met haar gaat. De bom barst als de staf van het A-team speelsters nodig heeft van het B-team.

Knip moet bijspringen en staat weer oog in oog met Selinger. "Ik dacht: wat doe ik hier. Ik wil je niet zien. Ik had al buikpijn toen ik onderweg was." Op die bewuste training barst ze in tranen uit en krijgt ze een paniekaanval.

Ze vlucht naar de fysioruimte, waar B-groep-trainer Arnold van Solkema even later aanklopt. "Hij heeft mij er echt doorheen geholpen. Kies voor jezelf, zei hij." Knip laat vervolgens weten niet meer terug te keren bij Oranje.

Kirsten Knip en Anne Buijs barsten tijdens het OKT in tranen uit na het mislopen van de Spelen in Tokio. Foto: Getty Images

Knip gooit het roer om

In de weken daarna gooit Knip het roer om. Ze gaat in gesprek met een sportpsycholoog, besluit om het WK niet te volgen en verhuist naar Duitsland om bij haar oude club Rote Raben Vilsbiburg te gaan spelen.

Na veel wikken en wegen hakt ze in december de knoop door. "Ik kom niet meer terug bij Oranje. Ik dacht: ik ga die zomer in en genieten van het normale leven." Samen met haar vriend boekt ze een zomerse rondreis door Italië, die midden in de voorbereiding van het EK valt.

Ze kijkt ernaar uit, totdat het Nederlands team in januari weer aan de voorbereidingen begint. "Opeens dacht ik: fuck, er staat volgens mij nog een deurtje open. Als ik het nog een keer wil halen, dan is het nu de tijd."

EK volleybal 2023 Het EK staat van 15 augustus tot en met 3 september op het programma. Voor de Nederlandse volleybaldames begint het toernooi op 17 augustus, met een poulewedstrijd tegen Spanje (19.00 uur). In de poulefase nemen ze het ook nog op tegen Slowakije, Estland, Frankrijk en Finland.

Bondscoach Koslowski brengt vertrouwen

Het vuurtje gaat pas echt branden als ze hoort dat Felix Koslowski de nieuwe bondscoach wordt. "Ik had goede verhalen over hem gehoord en ik heb hem meteen een berichtje gestuurd."

Een goed gesprek volgt. "Ik heb hem alles verteld, en daar had hij heel veel begrijp voor", zegt Knip met een glimlach. "Hij vertelde dat hij me er graag weer bij wilde hebben, maar dat hij het ook zou begrijpen als ik niet meer terugkwam."

Koslowski straalt vertrouwen uit en dat geeft Knip een goed gevoel. Het deurtje dat dicht leek, gaat weer open. Knip reist weer dagelijks naar Papendal en is geselecteerd voor het EK, wat het begin is van de route naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

"Het was natuurlijk jammer geweest om op deze manier te eindigen bij het Nederlands team, dus ik ben blij dat ik hier met een positief gevoel zit." Het ultieme doel? "Ik wil nu eindelijk een keer op die Spelen staan."