Hockeysters willen na hectische tijd 'oude foto's' opbergen: met nieuw elan op het EK

Zonder de teleurgestelde Eva Drummond-De Goede staan de Nederlandse hockeysters voor het eerste eindtoernooi onder leiding van Paul van Ass. Het EK in Mönchengladbach is de eerste test voor de bondscoach, die moest zorgen voor een frisse wind na een hectische periode.

Voor de eerste training met de hockeysters in oktober vraagt bondscoach Van Ass zich twee dingen af. "Kan ik hier wel de grapjes maken die ik altijd maak?" en "Kan ik hier wel volledig mezelf zijn?".

Al snel komt de 63-jarige Van Ass tot de conclusie dat hij beide vragen met een 'duidelijke ja' kan beantwoorden. De oud-bondscoach van de mannen is na tussenpaus Jamilon Mülders de eerste vaste bondscoach sinds de klachten over een angstcultuur onder Alyson Annan.

Het Nederlandse team won onder haar leiding alles wat er te winnen valt, maar binnen de ploeg werd gesproken van een ongezond sportklimaat. Die periode is inmiddels afgesloten, maar de naweeën zijn nog steeds voelbaar.

"Het is voor mij net als oude foto's van een vriendje of vriendinnetje", vertelt Van Ass. "Die kun je uit de kast halen, maar dan wordt het wéér pijnlijk. Op een gegeven moment moet je ze in een doos doen en in de kast laten liggen."

Het EK-programma van Nederland 19 augustus, 13.15 uur: Nederland-Spanje

20 augustus, 15.00 uur: België-Nederland

22 augustus, 14.45 uur: Nederland-Italië

24 augustus, mogelijk halve finale

26 augustus, mogelijk finale

'Hoef niet met fluwelen handschoenen alles te vragen'

Op de laatste trainingsdag voor het EK spat het plezier ervan af, vooral als de hond van keeper Anne Veenendaal het veld in Amsterdam betreedt. Het gelach wordt nog harder als de hond Felice Albers (de beste speelster van de wereld in 2022) uitdaagt om met de bal te spelen.

Aanvoerder Xan de Waard kijkt met een glimlach naar haar ploeggenoot, die het tóch niet zo makkelijk heeft om de bal bij zich te houden. "Ik zie dat echt iedereen weer met plezier op het veld staat", zegt de middenvelder even later in het Wagener Stadion.

Voordat Remi (zoals de hond van Veenendaal heet) het veld betrad, was het partijspel behoorlijk fel. Het ging hard tegen hard, maar dat was volgens De Waard en Van Ass nooit het probleem. "Het is logisch dat we allemaal niet van verliezen houden", zegt De Waard.

Van Ass voegt eraan toe: "Ik moest in het begin aftasten, maar merkte al snel dat het probleem daar niet zat. Het is echt niet zo dat ik met fluwelen handschoenen alles aan iedereen moet vragen."

Margot van Geffen staat voor haar zevende EK met Oranje. Foto: Pro Shots

Van Geffen door afwezigheid Drummond-De Goede 'oma' van de groep

Zo'n half uur na de training hoort Margot van Geffen van de perschef dat ze de meeste interviewverzoeken heeft gekregen. De 252-voudig international staat voor alweer haar zevende EK. "Bij de eerste keer speelden we nog op normaal gras", grapt ze voordat iemand anders het doet.

De 33-jarige Van Geffen is bij afwezigheid van de niet fitte Lidewij Welten en Drummond-De Goede de 'oma' van de groep. Vooral de afwezigheid van laatstgenoemde valt op. De tweevoudig wereldspeelster van het jaar wilde na een ingelaste rustperiode terugkeren, maar werd tot haar eigen verbazing door Van Ass gepasseerd.

Voor Van Geffen is de afwezigheid van de afgelopen zomer getrouwde Drummond-De Goede een gemis. Ze ontbreekt voor het eerst in jaren op een eindtoernooi, en meestal deelden de twee dan een kamer. Het zegt genoeg over hun vriendschap dat Van Geffen in 2014 de man aan De Goede voorstelde met wie ze later trouwde.

"Ik heb het echt met haar te doen", zegt Van Geffen. "Maar ze zegt ook dat ze nog steeds wil laten zien dat ze van waarde kan zijn. Dat moet ze in de competitie doen en dan is het aan Paul om haar een kans te geven."

Ook van Geffen twijfelde over toekomst Na de klachten over de angstcultuur binnen Oranje vroeg Margot van Geffen zichzelf af of ze nog door wilde gaan. "Natuurlijk ga je in de spiegel kijken. Wat had ik anders kunnen doen?", vertelt de verdediger. "We zaten jarenlang in zo'n tunnel waarin je maar doorgaat en het lijkt alsof dat normaal is. Samen kwamen we erachter wat er anders moest én wat wél bij een topsportklimaat hoort. Daarbij vond ik het belangrijk dat ik wel mezelf kon blijven."

Keert Drummond-De Goede nog terug?

Waarom Van Ass Drummond-De Goede heeft gepasseerd? Hij noemt de verjonging en het groepsproces dat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. "Vergeet niet, we gaan met een heel jonge nieuwe generatie naar het EK", zegt hij.

"En is Eva op dit moment vanwege haar knie ook niet meer de Eva die we kennen", doelt Van Ass op de knieblessure die haar richting het WK van 2022 maanden aan de kant hield. Dankzij een razendsnelle revalidatie was de middenvelder nog net op tijd fit om haar vierde wereldtitel te veroveren.

Van Ass vervolgt: "Eva heeft zelf niet bedankt, dus ik ben haar nog niet vergeten. We gaan na dit EK kijken hoe het loopt. Daarbij speelt het resultaat en het spel op dit toernooi natuurlijk ook mee."

"Ik kan me best voorstellen dat Eva na het EK nog een kans krijgt om te kijken in de groep, die wel een sprong heeft gemaakt. Het is voor haar dan de vraag of ze daarbij wil aansluiten. Richting de Olympische Spelen in Parijs is de concurrentie in ieder geval moordend."