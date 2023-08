Kroatische politie zoekt handbalteam van Burundi na verdwijning bij WK onder 19

Delen via E-mail

De Kroatische politie is op zoek naar tien jonge handballers uit Burundi die plotseling zijn verdwenen tijdens het WK onder 19 jaar. Mogelijk hebben zij het toernooi aangegrepen om asiel aan te vragen in Europa.

Het team van Burundi zou afgelopen donderdag aantreden tegen Bahrein, maar was toen al niet compleet. Burundi verloor daarom reglementair met 10-0. Ook voor het duel met Nieuw-Zeeland kon Burundi geen team op de been brengen.

De Kroatische politie bevestigt dat de autoriteiten op zoek zijn naar de spelers uit Burundi. "Ze vertrokken woensdag in onbekende richting. We doen er nu alles aan om ze terug te vinden en alle relevante informatie rond hun verdwijning te verzamelen."

Mogelijk hebben de tien Burundezen hun verdwijning gepland en willen ze in Europa asiel aanvragen. Kroatië maakt sinds 1 januari deel uit van het Schengengebied, waardoor er geen controles zijn bij grenzen met buurlanden die ook deel uitmaken van de Europese Unie.

De voorzitter van de Burundese handbalfederatie, Dauphin Nikobamye, is in shock. "De bond en de ouders van deze jonge spelers vragen iedereen om hulp", zegt hij. "Ik zou niet weten hoe we zonder hen naar huis kunnen."