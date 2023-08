Nederland met een wissel naar Davis Cup Finals: debutant Brouwer vervangt Van Rijthoven

Tenniscoach Paul Haarhuis heeft debutant Gijs Brouwer opgenomen in zijn selectie voor de Davis Cup Finals. De kwakkelende Tim van Rijthoven ontbreekt volgende maand in Kroatië, waar het Nederlandse team het opneemt tegen de Verenigde Staten, Kroatië en Finland.

"Gijs maakt zijn debuut in het Davis Cup-team en is een goede aanvulling", laat Haarhuis maandag weten. "Hij heeft de afgelopen Grand Slams goede resultaten behaald en laten zien dat hij dit niveau aankan."

Vorig jaar schopten de Nederlandse tennissers het voor het eerst tot de kwartfinales van de Davis Cup Finals door in Glasgow af te rekenen met Groot-Brittannië. "We zullen een absolute teamprestatie moeten leveren. Ik verwacht een spannende strijd en we zullen er alles aan doen om ons weer te plaatsen voor de Final 8 in Málaga."