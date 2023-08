Hockeysters gaan met drie toernooidebutanten voor titelprolongatie op EK

Bondscoach Paul van Ass heeft maandag de selectie van de Nederlandse hockeysters voor het EK in Mönchengladbach bekendgemaakt. De opvallendste namen zijn die van Luna Fokke en Lisa Post.

Bij het EK zijn Elzemiek Zandee en Rosa Fernig aangewezen als reserves. Zandee maakte afgelopen seizoen bij SCHC indruk als verdediger. Bij Oranje speelde ze de afgelopen maanden verrassend in de aanval. Den Bosch-verdediger Fernig is net terug van een blessure.

"De concurrentie in de selectie is groot. Daarom zijn het lastige en zeer gedetailleerde keuzes", zegt Van Ass. "De verschillen zijn klein en het niveau is hoog. We weten wat ons te doen staat tijdens het EK: onze titel verdedigen en daarmee ons ticket naar Parijs veiligstellen."