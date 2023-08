Kopecky bekroont moeilijk jaar met wereldtitel: 'Het is een droom die uitkomt'

Lotte Kopecky heeft met de wereldtitel op de weg een kroon gezet op een zwaar maar succesvol jaar. De Belgische renster huilde tranen van geluk na haar grandioze race op de weg in Glasgow.

De 27-jarige renster pakte op het Super WK wielrennen in Glasgow ook al twee wereldtitels op de baan. Daarnaast veroverde ze ook nog WK-brons in het Sir Chris Hoy-velodrome. "Drie keer wereldkampioen worden in zeven dagen is eigenlijk bizar."

Kopecky is de eerste Belgische wereldkampioene sinds Nicole Van den Broeck in 1973. "We zijn een groot wielerland, maar in het vrouwenwielrennen komen we op de belangrijke momenten vaak te kort", zei Kopecky over de eerste wereldtitel in vijftig jaar. "We hebben nu getoond dat we als land ook grote koersen kunnen winnen."