Lieke Klaver ziet topfavoriet McLaughlin-Levrone wegvallen voor WK atletiek

Atlete Sydney McLaughlin-Levrone mist de WK atletiek die vanaf 19 augustus worden gehouden in Boedapest. De Amerikaanse wereldkampioene en olympisch kampioene op de 400 meter horden laat weten dat ze een knieblessure heeft.

McLaughlin-Levrone zou in de Hongaarse hoofdstad in actie komen op de 400 meter en niet op de 400 meter horden. Ze had eerder dit jaar de Amerikaanse titel op de 400 meter gegrepen in een tijd van 48,74. Dat is de beste tijd van dit seizoen.

Voor Nederland komt Lieke Klaver uit op de 400 meter op de WK. Femke Bol, concurrente van McLaughlin op de 400 meter horden, komt op dat nummer in actie op de WK.

"Het doet me verdriet te melden dat ik me moet terugtrekken voor de WK dit jaar in Boedapest", liet McLaughlin weten. "Na overleg met mijn artsen en coaches, moet ik me richten op een kleine knieblessure, zodat ik volledig fit kan worden voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Ik kijk ernaar uit iedereen weer snel op de baan te zien."

McLaughlin won in 2021 op de Spelen van Tokio goud op de 400 meter horden. Afgelopen jaar versloeg ze op de WK in het Amerikaanse Eugene Bol in een wereldrecord van 50,68.