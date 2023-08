Femke Bol voor het eerst favoriet voor WK-goud: 'Ze kan die druk aan'

De 400 meter horden zou een meeslepende tweestrijd worden tussen wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin en Femke Bol. Maar de Amerikaanse heeft zich afgemeld en nu is de Nederlandse de torenhoge favoriet om voor het eerst in haar carrière WK-goud te pakken in Boedapest. "Ik wil mijn beste race ooit lopen."

Bram Peters, al jaren een van de coaches van Bol, zei het begin dit jaar treffend. "Sydney is van een andere planeet. Femke is dat ook, maar Sydney bewijst dat daar nog een niveau boven zit."

Dat verschil was de afgelopen jaren steeds zichtbaar. Bol won altijd, zolang McLaughlin niet meedeed. Op de Spelen in Tokio pakte McLauhlin goud in een wereldrecordtijd en vorig jaar op de WK in Eugene deed ze dat gewoon nog een keer (50,68). Het gat met de recordtijd van Bol (51,45) is nog altijd flink.

De prestaties van de tot dusver onverslaanbare McLaughlin werden misschien wel een stip aan de horizon voor Bol. Ze veranderde dit seizoen haar looptechniek (veertien in plaats van vijftien passen tussen de horden) met als doel nóg sneller te worden. Én het gat met McLaughlin te dichten voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Misschien zelfs al voor de WK in Boedapest, die over een week begint.

Maar of dat gelukt is, zullen we voorlopig niet weten. In juli kwam vanuit de Verenigde Staten het nieuws dat McLaughlin de 400 meter horden in Boedapest laat schieten. Geen strijd met Bol om de wereldtitel. De Amerikaanse richt zich op de 400 meter, terwijl Bol bij afwezigheid van McLaughlin heerst op de 400 meter horden. De vijf snelste tijden van 2023 staan allemaal op naam van de 23-jarige Amersfoortse.

Snelste vrouwen dit jaar op 400 meter horden Femke Bol (Nederland) - 51,45 Britton Wilson (VS) - 53,23 Andrenette Knight (Jamaica) - 53,26 Shamier Little (VS) - 53,34 Dalilah Muhammad (VS) - 53,53

Het WK-podium vorig jaar in Eugene: Femke Bol (zilver), Sydney McLaughlin (goud) en Dalilah Muhammad (brons). Foto: Getty Images

'Het veld is nog steeds heel sterk'

Bol gaf de afgelopen weken vaker aan dat ze het jammer vindt dat een titelstrijd met McLaughlin er in Boedapest niet van komt. En dat herhaalde ze vrijdag bij een persmoment op Papendal. "Ja echt, ik had graag tegen Sydney gelopen."

Over het feit ze nu ineens zelf de favoriet is, wil Bol niet te veel nadenken. "Het veld is nog steeds heel sterk met Dalilah Muhammad en Shamier Little", benadrukte ze. "En de Jamaicanen zijn dit jaar ook heel snel. Mijn doel voor de WK is ook niet veranderd. Ik wil mijn beste race ooit lopen in de finale."

Bondscoach Laurent Meuwly erkent wel dat de afwezigheid van McLaughlin voor een andere dynamiek zorgt. "Natuurlijk is Femke nu de grote favoriet voor WK-goud", zegt hij. "En dat heeft ze niet eerder meegemaakt. Maar ik denk niet dat de druk heel anders wordt voor Femke."

Meuwly wijst op de prestaties van Bol bij de Diamond League. De regerend Europees kampioen heeft in die lucratieve wedstrijdenreeks inmiddels zeventien overwinningen op rij geboekt op de 400 meter horden, al doet McLaughlin daar steevast niet aan mee.

"De Diamond League is geen WK, dat besef ik. Maar door haar zegereeks heeft Femke wel de ervaring hoe het is om de te kloppen vrouw te zijn. In de Diamond League kan ze eigenlijk alleen nog maar verliezen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Ze blijft winnen, omdat ze zich focust op de uitvoering van de race. Die ervaring kan haar helpen op de WK. Ze kan de druk aan in Boedapest. Althans, dat verwacht ik."

'Ik kijk even niet meer op social media'

Op basis van de laatste test voor de WK lijkt Bol klaar voor de jacht op goud. Op 23 juli scherpte ze in Londen haar persoonlijk record aan tot 51,45. "Het lijkt erop dat ik in vorm ben", vertelde ze vrijdag. "Het is nu nog een week trainen en dan moet ik klaar zijn voor de WK."

Van de hoge verwachtingen probeert zo min mogelijk mee te krijgen. "Ik lees nu niet wat de media schrijven. En ik heb al meer dan een week niet op social media gekeken. Zo doe ik het altijd voor een groot toernooi. Ik wil me focussen op de uitvoering van de races. Dat is het. En dan zien we over een kleine twee weken wel wat de uitkomst is. Ik heb er enorm veel zin in."