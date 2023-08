Historische wereldtitel gloort voor Vetter door afzegging meerkampicoon Thiam

Delen via E-mail

Meerkampster Anouk Vetter krijgt op de komende WK atletiek in Boedapest de kans van haar leven. Door de afzegging van topfavoriet Nafissatou Thiam lijkt de weg naar een historisch succes open te liggen.

Thiam meldde woensdag dat ze eind volgende week niet meedoet aan de wereldkampioenschappen in Boedapest. De 28-jarige Belgische heeft te veel last van een achillespeesblessure.

Daarmee verdwijnt de absolute topfavoriete uit het deelnemersveld. Thiam heerst al jaren op de meerkamp. Ze veroverde in 2016 én 2021 olympisch goud en heeft al twee wereldtitels op haar erelijst staan.

De afmelding van Thiam is een aderlating voor het toernooi, maar is mogelijk goed nieuws voor Vetter. De dertigjarige Amsterdamse werd door haar Belgische concurrente meerdere malen naar de tweede plek verwezen. Zowel op de Spelen in 2021 als op het WK van vorig jaar veroverde Vetter zilver achter Thiam.