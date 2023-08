Nederlandse boksbond wordt na soap lid van nieuwe mondiale federatie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Nederlandse boksbond NBB is lid geworden van World Boxing, een nieuwe mondiale boksfederatie. World Boxing werd in april opgericht als alternatief voor de IBA, de internationale boksbond die al geruime tijd met financiële en bestuurlijke problemen kampt.

De IBA besloot in mei om de NBB en enkele andere nationale boksbonden te schorsen vanwege hun betrokkenheid bij de nieuwe internationale federatie, die mede is opgezet door Boris van der Vorst. Hij was tot voor kort voorzitter van de Nederlandse boksbond.