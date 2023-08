Femke Bol loopt in Brussel voor het eerst dit jaar tegen rivaal McLaughlin-Levrone

Delen via E-mail

Femke Bol heeft haar deelname aan de Memorial Van Damme in Brussel toegezegd. De atlete zal tijdens de Diamond League-wedstrijd op 8 september het bij de 400 meter horden opnemen tegen haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone.

De 23-jarige Bol zal in België voor het eerst dit jaar tegen de Amerikaanse wereldrecordhoudster strijden. De twee renden ook al tegen elkaar bij de Olympische Spelen van 2021 en de WK van vorig jaar.

McLaughlin-Levrone won beide confrontaties. Bol moest op de Spelen in Tokio genoegen nemen met brons, terwijl ze vorig jaar in het Amerikaanse Eugene zilver veroverde. McLaughlin-Levrone pakte twee keer goud.

De 24-jarige Amerikaanse liep bij de WK van vorig jaar het wereldrecord van 50,68 seconden. De beste tijd van Bol op de 400 meter horden is 51,45. Ze liep dit Europees record vorige maand in Londen. Bol verpulverde daarmee haar vorige tijd van 52,03.

Bol bereidt zich momenteel voor op de WK in Boedapest. Het toernooi begint over anderhalve week. In Hongarije neemt de Nederlandse het op de 400 meter horden niet op tegen McLaughlin-Levrone, die de voorkeur geeft aan de 400 meter vlak.