Griekspoor stijgt na 'hele goede week' naar hoogste plek ooit op wereldranglijst

Tallon Griekspoor baalt ontzettend dat hij een topweek in Washington niet heeft bekroond met een titel. De Nederlander bereikte maandag zijn hoogste plek op de ATP-ranglijst ooit, maar kon daar na de nederlaag tegen Dan Evans nog niet van genieten.

"Het was een heel goede week, alleen niet het einde en het resultaat waar je op hoopt", zei Griekspoor na zijn nederlaag in twee sets (7-5 en 6-3). "Op dit moment is het balen, maar het is niet anders."

"Het is niet dat ik een slechte partij speelde, Evans deed het gewoon erg goed. Hij heeft weinig ballen gemist en volgens mij maar vier of vijf onnodige fouten geslagen. Dan verdien je het om te winnen. Maar het geeft uiteraard meer vertrouwen als je pas in de finale verliest dan al in de eerste ronde."

Griekspoor won dit jaar al twee ATP-toernooien, in het Indiase Pune en in Rosmalen. Na zijn zege in juni op het Nederlandse grastoernooi steeg hij op de wereldranglijst naar de 29e plaats. Na de vroege uitschakeling op Wimbledon verloor hij wat plekken, maar nu is hij weer gestegen naar de 26e positie.

Beste Nederlanders op ATP-ranglijst 26. Tallon Griekspoor 1.439 punten

47. Botic van de Zandschulp - 975 punten

138. Gijs Brouwer - 450 punten

178. Jesper de Jong - 341 punten

200. Jelle Sels - 307 punten

Griekspoor treft Zverev in Toronto

Griekspoor won in aanloop naar de finale van onder anderen Taylor Fritz (ATP-9). Het betekende de eerste zege van de Noord-Hollander op een speler uit de top tien. "Het was voor mij de eerste keer in Washington. En dan de finale halen is niet slecht, toch?", lachte Griekspoor.

De kopman van het Nederlandse tennis reist nu door naar Canada, waar hij meedoet aan het Masters-toernooi van Toronto. Hij treft in de eerste ronde de Duitser Alexander Zverev, de nummer zestien van de wereld.

"Ik heb niet veel tijd om me voor te bereiden, we gaan zien hoe het daar gaat. Waarschijnlijk moet ik binnen 36 uur weer spelen. Dat betekent nu rusten en dan zo snel mogelijk die kant op. Hopelijk kan ik daar een goed toernooi draaien."

Top 10 ATP-ranglijst Carlos Alcaraz - 9.225 punten Novak Djokovic - 8.795 punten Daniil Medvedev - 6.360 punten Stafanos Tsitsipás - 5.090 punten Casper Ruud - 4.985 punten Holger Rune 4.825 punten Andrey Rublev - 4.595 punten Jannik Sinner - 3.815 punten Taylor Fritz - 3.605 punten Frances Tiafoe - 3.085 punten