Wereldtitels op de baan voor Kopecky en Ganna, Nederlanders naast het podium

Lotte Kopecky heeft zondag haar wereldtitel op de afvalkoers geprolongeerd. Ook Filippo Ganna was bij de WK in Glasgow opnieuw succesvol, terwijl de Nederlanders naast een medaille grepen.

Kopecky was op de afvalkoers in de laatste sprint oppermachtig. Ze finishte met een ruime marge voor de Française Valentine Fortin, die het zilver won. Het tweetal eindigde eerder dit jaar bij de EK ook al in dezelfde volgorde op het podium.