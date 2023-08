Turnicoon Biles maakt glorieuze rentree na twee jaar afwezigheid

Simone Biles heeft in de nacht van zaterdag op zondag haar rentree na twee jaar afwezigheid opgeluisterd met een eclatante overwinning. De viervoudig olympisch kampioene triomfeerde tijdens de U.S. Classic in Hoffman Estates, Illinois.

Biles won de meerkamp met een score van 59,1, liefst vijf punten meer dan de nummer twee Leanne Wong. Daarmee verdiende ze een ticket voor de Amerikaanse kampioenschappen van later deze maand, waar plaatsbewijzen voor de WK (tussen 30 september en 8 oktober in Antwerpen) kunnen worden verdiend.

Niet alleen op de meerkamp, maar ook op de onderdelen sprong, vloer en brug eindigde de 26-jarige Biles als eerste.

Biles verscheen voor het laatst op het hoogste niveau tijdens de Olympische Spelen in 2021, waar ze zich vanwege mentale problemen afmeldde voor verschillende individuele finales. Biles had in Tokio last van zogenoemde 'twisties', die er tijdens oefeningen voor zorgden dat ze haar coördinatie verloor.

Na de Spelen zei Biles dat ze nooit had moeten meedoen in Tokio. Ze was er naar eigen zeggen niet klaar voor na alle onthullingen in de zaak-Larry Nassar. Nassar is de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam die tot 175 jaar celstraf is veroordeeld wegens het misbruiken van honderden turnsters. Biles onthulde begin 2018 dat ook zij een van zijn slachtoffers is.

Biles sloeg meeste wedstrijden in Tokio over

De Amerikaanse wilde in Tokio voor zes gouden medailles gaan, maar vanwege de mentale problemen sloeg ze de meeste wedstrijden over. Ze pakte nog wel zilver in de teamwedstrijd en individueel brons op het onderdeel balk.

De viervoudig olympisch kampioene zette de afgelopen twee jaar een stapje terug om zich op haar geestelijke gezondheid en het algemene welzijn van atleten te richten.