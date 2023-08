Sensatie op EK beachvolley: De Groot en Luini sturen wereldkampioen naar huis

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Beachvolleyballers Leon Luini en Yorick de Groot hebben voor een stunt gezorgd op het EK in Wenen. Het Nederlandse duo schakelde in de kwartfinales de regerend wereldkampioen uit.

Luini (rechts op de foto) en De Groot rekenden in een driesetter af met het Noorse duo Anders Mol en Christian Sørum: 16-21, 21-14 en 15-12. Door deze knappe zege plaatsten de als elfde geplaatste Nederlanders zich voor de halve finales.

Mol en Sørum waren in Wenen als eerste geplaatst. De twee Noren zijn niet alleen regerend wereldkampioen, maar ook regerend olympisch kampioen. Daarnaast wonnen ze vier keer Europees goud.

Het was dan ook geen eenvoudige zege van de 22-jarige Luini en de één jaar oudere De Groot. Pas in de tweede set ging het goed lopen. In de beslissende derde set namen de twee Nederlanders een comfortabele voorsprong. Ze kregen op 14-9 vijf matchpoints, waarvan ze de derde benutten.