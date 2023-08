Hoogland stelt teleur: geen 4e sprintfinale tegen Lavreysen bij WK baanwielrennen

Jeffrey Hoogland is bij de WK baanwielrennen verrassend al in de achtste finales van het sprinttoernooi uitgeschakeld. De winnaar van het zilver in 2019, 2020 en 2021 verloor van Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

Door de vroege uitschakeling van Hoogland zit een nieuwe Nederlandse finale er niet meer in. In 2019, 2020 en 2021 ging de eindstrijd steeds tussen Hoogland en Harrie Lavreysen. Vorig jaar deed Hoogland niet mee aan de sprint na een valpartij.

Bij alle WK-finales tussen Lavreysen en Hoogland kwam Lavreysen als winnaar uit de strijd. De titelverdediger en viervoudig wereldkampioen is wél door. Hij moest het in de achtste finales opnemen tegen de Australiër Matthew Glaetzer, die in 2018 in Apeldoorn de wereldtitel veroverde.

De dertigjarige Hoogland en de vier jaar jongere Lavreysen waren vrijdag samen nog succesvol op de teamsprint. Ze rekenden in een herhaling van de finale van vorig jaar nu wél af met Australië. Het verschil was 0,035 seconde.

Hoogland komt dit toernooi ook in actie op de kilometer tijdrit en de keirin. Het sprinttoernooi met Lavreysen als grote favoriet gaat zondag verder.