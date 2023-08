Beachvolleybalsters Stam en Schoon stellen teleur met vroege exit op EK

Delen via E-mail

De Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn donderdag uitgeschakeld in de achtste finales van het EK in Wenen. Het tweetal gold als favoriet voor de medailles, maar kon die status niet waarmaken.

Dat is een fikse teleurstelling voor de 24-jarige Stam en de drie jaar jongere Schoon. Het Nederlandse tweetal was als tweede geplaatst in de Oostenrijkse hoofdstad. Hun Letse tegenstanders staan op de dertiende positie van die ranglijst.