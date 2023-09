Wanneer gaat Sifan Hassan voor goud? Dit is het programma van de WK atletiek

De WK atletiek in Boedapest is zaterdag begonnen met liefst veertig Nederlandse deelnemers. Meerdere Nederlanders gelden als medaillekandidaten, onder wie topfavorieten Femke Bol en Sifan Hassan. Dit is het resterende programma.

Zaterdag 26 augustus

7.00 uur: Marathon vrouwen

10.05 uur: Meerkamp mannen, 110 meter horden ( Rik Taam )

) 10.25 uur: Kogelstoten vrouwen, kwalificatie ( Jessica Schilder , Jorinde van Klinken en Alida van Daalen )

, en ) 11.00 uur: Meerkamp mannen, discuswerpen ( Rik Taam )

) 14.00 uur: Meerkamp mannen, polsstokhoogspringen (Rik Taam)

19.05 uur: Meerkamp mannen, speerwerpen ( Rik Taam )

) 19.25 uur: Polsstokhoogspringen mannen, finale

19.30 uur: 4x400 meter mannen, series ( Nederlands team )

) 19.55 uur: 4x400 meter vrouwen, series ( Nederlands team )

) 20.15 uur: Kogelstoten vrouwen, finale ( Jessica Schilder en Jorinde van Klinken )

en ) 20.30 uur: 800 meter mannen, finale

20.50 uur: 5.000 meter vrouwen, finale ( Maureen Koster en Sifan Hassan )

en ) 21.25 uur: Meerkamp mannen, 1.500 meter ( Rik Taam )

) 21.40 uur: 4x100 meter mannen, finale

21.50 uur: 4x100 meter vrouwen, finale (Nederlands team)

Zondag 27 augustus

7.00 uur: Marathon mannen (Abdi Nageeye)