Bondscoach Delmee passeert 213-voudig international Van Ass voor EK hockey

De Nederlandse hockeyers reizen deze maand zonder Seve van Ass naar Mönchengladbach voor het EK hockey. De 213-voudig international is buiten de selectie van bondscoach Jeroen Delmee gevallen.

In vergelijking met de selectie die in januari brons won op het WK zijn Van Ass (HGC) en Teun Beins (Bloemendaal) de twee internationals die ontbreken. Joep de Mol en Duco Telgenkamp nemen hun plek in de EK-selectie in.

Naast Van Ass en Beins zijn ook Max de Bie (Oranje-Rood), Jasper Brinkman (Bloemendaal), Boris Burkhardt (Amsterdam), Floris Middendorp (Amsterdam) en Pepijn Reyenga (Den Bosch) op het laatste moment afgevallen.

"Er zijn er echt veel meer die het verdienen", vertelt Delmee. "Het was echt zwaar de juiste keuzes te maken, maar we denken met deze selectie op dit moment de beste kans te hebben om onze titel te verdedigen."

Nog onzeker of doelman Blaak meegaat

Eerder maakte Delmee al bekend dat Bloemendaal-keeper Maurits Visser de beoogde eerste doelman is. De bondscoach heeft nog geen keuze gemaakt over de tweede keeper. Dat wordt Pirmin Blaak of Derk Meijer.

De 35-jarige Blaak was de laatste jaren en op het WK in januari eerste doelman. Dat er nog geen keuze over zijn aanwezigheid is gemaakt, heeft te maken met de geboorte van zijn kind.

Het EK begint op 18 augustus en duurt tot en met 27 augustus. Zowel de mannen als de vrouwen verschijnen in Duitsland op het toernooi als titelverdediger.