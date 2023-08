Gijs Brouwer pakt draad weer op en bereikt tweede ronde in Mexico

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Gijs Brouwer heeft dinsdag op het tennistoernooi in het Mexicaanse Los Cabos de tweede ronde bereikt. De Nederlander rekende in drie sets af met de Canadees Gabriel Diallo: 6-2, 4-6 en 6-2.

De 27-jarige Brouwer was na ruim twee uur spelen klaar met de zes jaar jongere Diallo, die vier plekken hoger op de wereldranglijst staat (140 om 144).

Het is de zesde keer dat Brouwer de tweede ronde van een ATP-toernooi bereikt. Hij speelt in de volgende ronde tegen de Mexicaan Rodrigo Pacheco Méndez (ATP-817) of de Chileense topspeler Nicolás Jarry (ATP-28).