Basketbalclub Donar vraagt faillissement aan, maar hoopt op doorstart

De Groningse basketbalclub Donar heeft maandag faillissement aangevraagd. Het bestuur kijkt wel naar de mogelijkheden voor een doorstart op korte termijn.

"Het aanvragen van faillissement is helaas noodzakelijk en geeft, op zeer korte termijn, de meeste zekerheid voor een solide route naar een duurzame toekomst", benadrukt bestuursvoorzitter Jannes Stokroos in een verklaring.

Donar meldde onlangs dat er door de matige resultaten, naweeën van de coronapandemie en de inflatie "een flink gat in de begroting" was ontstaan. De topclub ging de afgelopen periode met een groot aantal crediteuren in gesprek om afspraken over achterstallige betalingen te maken.

"We danken alle betrokkenen voor hun vertrouwen en enorme inzet in de afgelopen periode. En in het bijzonder de crediteuren", vervolgt Stokroos. "We beseffen maar al te goed wat dit faillissement betekent voor allen die steun hebben betuigd in de afgelopen weken en hun medewerking aan een crediteurenakkoord hadden toegezegd."