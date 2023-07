Broersen kroont zich jaar na geboorte kind tot Nederlands kampioen meerkamp

Nadine Broersen heeft haar rentree op de meerkamp gevierd met de Nederlandse titel op de zevenkamp. De 33-jarige atlete uit Dongen, die in juni 2022 beviel van een zoon, noteerde met 6.047 punten de hoogste score op de NK in Breda.

Myke van de Wiel nam het zilver in ontvangst met 5721 punten. Sophia Mulder behaalde het brons met 5676 punten. Broersen, de wereldkampioen op de vijfkamp van 2014, was er een jaar tussenuit vanwege haar zwangerschap.

Het was niet het sterkste deelnemersveld, want Anouk Vetter (winnares olympisch- en WK-zilver), Emma Oosterwegel (winnares olympisch brons) en Sofie Dokter ontbraken. Met de 6047 punten bleef ze ook ver af van haar persoonlijk record van 6539 punten.

Broersen deed al drie keer mee aan de Olympische Spelen. In haar topjaar 2014 pakte ze bij de EK in Zürich zilver op de zevenkamp. Ze heeft in haar hoofd dat ze in 2024 voor de vierde keer wil meedoen aan de Olympische Spelen.