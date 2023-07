Motorcrosser Herlings maakt rentree met vijfde plek in Finse Grand Prix

Jeffrey Herlings heeft zijn rentree gemaakt in de MXGP met een achtste en vierde plaats in de Grand Prix van Finland. De tweevoudig wereldkampioen eindigde overall als vijfde. Glenn Coldenhoff werd derde.

Herlings liep in juni een gebroken nekwervel op bij de Grand Prix van Duitsland. Hij miste vier raceweekenden en kan de wereldtitel daardoor vergeten. Hij is inmiddels de nummer zeven van de WK-stand.

Bij zijn rentree in Finland kan Herlings nog niet meedoen om de overwinning. De Brabander richt zich op de volgende races, met name op de Grand Prix van Nederland. Die wordt op 20 augustus verreden in Arnhem.

De zege ging in Finland naar de Fransman Romain Febvre, die de eerste manche won en tweede werd in de tweede omloop achter de Spanjaard Jorge Prado. Het is de vijfde GP-overwinning op rij voor Febvre.

De Fransman liep twee punten in op concurrent Prado. De Spanjaard gaat met 720 punten nog steeds ruim aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. Febvre volgt met 622 punten.