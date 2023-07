Femke Bol grijpt verrassend naast Nederlandse titel op 200 meter

Femke Bol heeft zich zondag op de 200 meter bij de NK atletiek in Breda laten verrassen door Tasa Jiya. De 25-jarige Jiya won de finale in 22,77 en was daarmee duidelijk de snelste.

De 23-jarige Bol spurtte naar het zilver in in 23,05. Ze was langzamer dan zaterdag in de halve finales, toen ze haar persoonlijk record op 22,88 zette. Voor Jiya was de 22,77 de beste tijd ooit. Marije van Hunenstijn behaalde het brons in 23,31.

"Ik kwam niet vooruit", baalde Bol kort na de finish. "Ik had gehoopt dat ik iets beter zou accelereren. Dat is nog wel een zwak punt bij mij. Ik maak er verder geen groot probleem van, want ik ben absoluut in vorm.

"Ik heb wel vaker dat een race niet gaat zoals gewenst, maar op de 400 meter horden win ik dan gewoon. Op de 200 meter kom ik uit mijn comfortzone en heb ik meer tegenstand."

Bol gebruikte de 200 meter op de NK om de snelheid wat aan te scherpen. Haar specialiteit is de 400 meter horden, het nummer waarop ze regerend Europees kampioen is, brons won op de Olympische Spelen in Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene. Haar grote doel is volgende maand de wereldtitel in Boedapest.

Felicitaties van Femke Bol voor Tasa Jiya. Foto: ANP

Bol is favoriet voor wereldtitel

Bol toonde haar vorm vorig weekeinde bij de Diamond League in Londen door haar Europees record aan te scherpen tot 51,45, de derde tijd ooit gelopen. Op de WK is Bol de favoriet om voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioen te worden op de 400 meter horden.

Wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone was de afgelopen jaren steevast sneller dan de Nederlandse, maar de Amerikaanse komt in Boedapest niet in actie op de 400 meter horden. Ze kiest voor de 400 meter vlak.

De WK in Boedapest begint op 19 augustus en het evenement eindigt op 27 augustus.