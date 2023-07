Steenbergen verrast niet en eindigt als laatste in WK-finale 50 meter vrij

Marrit Steenbergen is er zondag tijdens de slotdag van de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka niet in geslaagd te verrassen op de 50 meter vrij. De 23-jarige Friezin eindigde met een tijd van 24,61 als achtste laatste in de finale.

De zege ging naar Sarah Sjöström, die daarmee haar wereldtitel prolongeerde. De Zweedse snelde naar een tijd van 23,62, waarmee ze één honderdste boven haar wereldrecord van zaterdag bleef.

De Australische Shayna Jack (24,10) en Yufei Zhang uit China (24,15) moesten op gepaste afstand genoegen nemen met respectievelijk zilver en brons.

Steenbergen plaatste zich voor de eindstrijd door zaterdag een swim-off te winnen, nadat ze in de halve finale de gedeelde achtste tijd had geklokt. Daardoor gold ze zondag op voorhand niet als een medaillekandidaat.

Eerder dit toernooi werd Steenbergen onder meer derde op de 100 meter vrij. Ze zwom ook de eindstrijd van de 200 meter wisselslag en die van de 200 meter vrij.