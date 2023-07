Femke Bol snelt naar persoonlijk record op 200 meter bij NK atletiek

Femke Bol heeft zich bij de NK atletiek in Breda als snelste geplaatst voor de finale van de 200 meter, een afstand die de mondiale topatlete maar weinig loopt. Ze klokte een tijd van 22,88 seconden, een persoonlijk record in de buitenlucht.

De 23-jarige Bol was veruit de snelste. Tasa Jiya, erkend specialiste op de sprintafstand, noteerde 23,36. Marije van Hunenstijn plaatste zich met de derde tijd (23,42) voor de finale op zondag.

Bol gebruikt de NK om de snelheid wat aan te scherpen. Haar specialiteit is de 400 meter horden, het nummer waarop ze regerend Europees kampioen is, brons won op de Olympische Spelen in Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene. Haar grote doel is volgende maand de wereldtitel in Boedapest.

De Amersfoortse toonde haar vorm vorig weekeinde bij de Diamond League in Londen door haar Europees record aan te scherpen tot 51,45, de derde tijd ooit gelopen.

2:29 Afspelen knop Femke Bol verpulvert eigen Europees record 400 meter horden

Bol is favoriet voor wereldtitel

Op de WK is Bol de favoriet om voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioen te worden op de 400 meter horden. Wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone was de afgelopen jaren steevast sneller dan de Nederlandse, maar de Amerikaanse komt in Boedapest niet in actie op de 400 meter horden. Ze kiest voor de 400 meter.

De NK-finale van de 200 meter in Breda is zondag om 14.55 uur. De WK in Boedapest beginnen op 19 augustus en het evenement eindigt op 27 augustus.

Bij de mannen waren Raphael Bouju en Taymir Burnet, vrijdag de winnaars van respectievelijk goud en zilver op de 100 meter, ook de snelste twee in de halve finales van de 200 meter. Burnet kwam in de stromende regen tot 20,99 seconden, Bouju noteerde 21,25.