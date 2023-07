Steenbergen plaatst zich na korte nacht voor halve finales 50 meter vrij

Marrit Steenbergen heeft zich zaterdag eenvoudig geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vrije slag bij de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka. Een halve dag eerder behaalde de Friezin nog brons op de 100 meter vrij.

"Ik heb ontzettend veel reacties gekregen na mijn medaille en het hele team leefde mee. Dan sta je toch nog wel even aan. Je hebt niet zoveel zin om te slapen, want alles is leuk. Maar uiteindelijk wist ik ook dat ik in de ochtend weer een wedstrijd had."