Seedo volgt Dafne Schippers op als Nederlands kampioen op 100 meter

N'ketia Seedo heeft vrijdag bij de NK atletiek in Breda de titel veroverd op de 100 meter. Het Utrechtse talent is daarmee de opvolger van stadgenoot Dafne Schippers, die al langere tijd niet in actie is gekomen.

Seedo spurtte in de finale op atletiekaccomodatie AV Sprint in Breda naar het goud in 11,21. Tasa Jiya greep het zilver in 11,35 en Lieke Klaver behaalde het brons in 11,36.

Seedo kroonde zich eerder deze maand tot Europees kampioen onder 23 jaar. Ze is de opvolger van Dafne Schippers, die vorig jaar voor de zevende keer kampioene werd op de 100 meter, maar dit jaar nog niet in actie is gekomen op de atletiekbaan.

Klaver had zich eerder op de dag nog verrassend als snelste geplaatst voor de finale met een tijd van 11,33. Zij maakte met een bronzen medaille als resultaat een uitstapje naar de afstand die ze zelden loopt. Haar beste afstand is de 400 meter.

Raphael Bouju prolongeerde zijn Nederlandse titel op de 100 meter bij de mannen. Hij klokte 10,15 in de finale en was 0,03 seconde sneller dan Taymir Burnet, die het zilver pakte in 10,18. Hensley Paulina behaalde het brons in 10,37.

Jessica Schilder stootte met de kogel naar haar vierde nationale titel. Foto: ANP

Schilder weer de beste bij het kogelstoten

Eerder op de dag was Jessica Schilder voor de vierde keer in haar loopbaan de beste bij het kogelstoten. De Europees kampioene uit Volendam won het goud in Breda met een stoot van 19,35 meter.

Jorinde van Klinken behaalde achter Schilder het zilver met 18,24. Kersvers Europees kampioene onder 23 Alida van Daalen pakte de bronzen medaille met 18,11.