IOC-voorzitter belooft handweigerende Oekraïense schermster olympisch ticket

De Oekraïense schermster Olga Kharlan krijgt gegarandeerd een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Dat zei Thomas Bach, voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), daags nadat ze op het WK gediskwalificeerd werd.

"Er is sprake van een uitzonderlijke situatie", schrijft Bach aan de 32-jarige Kharlan. "We maken in Parijs daarom een extra plaats voor je vrij, mocht je er niet in slagen je te kwalificeren in de wedstrijden die nog komen."