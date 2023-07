Steenbergen en Schouten zorgen met brons voor Nederlands succes op WK zwemmen

Marrit Steenbergen heeft vrijdag bij de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka de bronzen medaille veroverd op het koningsnummer 100 meter vrije slag. De Friezin snelde naar een tijd van 52,71, een persoonlijk record. Op de 200 meter schoolslag was er brons voor Tes Schouten, die haar eigen Nederlands record aanscherpte.

De mondiale titel was een prooi voor de Australische Mollie O'Callaghan, die na 52,16 aantikte. Siobhán Bernadette Haughey uit Hongkong werd tweede in 52,49. Steenbergen had zich nog als snelste geplaatst voor de finale, maar in de eindstrijd gaven de favorieten extra gas.

De finale was erg sterk bezet. De negentienjarige O'Callaghan pakte vorig jaar ook al de wereldtitel op dit onderdeel en was eerder dit WK al de sterkste op de 200 meter vrij. In de finale van dat onderdeel noteerde ze met 1.52,85 zelfs een wereldrecord. Met de Australische Emma McKeon en Haughey waren vrijdag naast O'Callaghan ook de winnaar van goud en zilver van de Spelen van 2021 van de partij.

Waar Haughey vrijdag opnieuw zilver veroverde, moest McKeon het doen met de vijfde plaats, op twaalf honderdste van een seconde van Steenbergen. Daarmee bezorgde ze Nederland de eerste medaille op het koningsnummer sinds het brons van Ranomi Kromowidjojo in 2013.

Steenbergen plaatste zich in Fukuoka eerder voor de finale van de 200 meter wisselslag en 200 meter vrij en eindigde daarin respectievelijk als vijfde en zevende.

Bij de WK zwemmen van vorig jaar werd Steenbergen nog elfde op de 100 meter vrije slag. De Friezin pakte later in de zomer wel de gouden medaille bij de EK op dit onderdeel. In totaal won ze zelfs vier keer goud tijdens dat evenement, waarmee ze zich op de kaart zette.

Volg nieuws over zwemmen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Ook Schouten legt beslag op brons

Op de 200 meter schoolslag was er brons voor Schouten, die met 2.21,63 acht honderdsten onder haar vorige nationale record bleef.

Lange tijd hield ze gelijke tred met de latere winnares, de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker, die zegevierde in 2.20,80. Het zilver ging in 2.21,23 naar de Amerikaanse Kate Douglass.

Eerder dit toernooi stelde Schouten nog teleur op de 100 meter schoolslag, waarop ze strandde in de halve finale. Ze is pas de tweede Nederlandse met een WK-medaille op de schoolslag. Eerder kreeg alleen Wijda Mazereeuw dat voor elkaar met zilver op zowel de 100 als de 200 meter in 1975.

De 22-jarige Schouten drukte eind vorig jaar voor het eerst nadrukkelijk haar neus aan het venster. Ze won toen bij de WK-kortebaan in Australië zilver op de 100 meter school en brons op de dubbele afstand.

Tes Schouten jubelt na haar derde plaats op de 200 meter schoolslag. Foto: ANP

Corbeau knap vijfde op 200 meter school

Bij de mannen finishte Caspar Corbeau knap als vijfde in de finale van de 200 meter school. De 22-jarige Corbeau kwam met zijn 2.08,42 ruim een halve seconde tekort voor brons. De overwinning ging naar de Chinees Haiyang Qin, die met 2.05,48 het wereldrecord aanscherpte.

Op de 100 meter vlinder drong Nyls Korstanje door tot de eindstrijd. De 24-jarige Fries realiseerde in de halve finale met 50,98 de gedeelde vierde tijd. De Amerikaan Dare Rose was met 50,53 de rapste.

Kenzo Simons liep de finale van de 50 meter vrij mis. De 22-jarige sprinter tikte aan in een tijd van 21,92 en eindigde daarmee als elfde in de halve eindstrijd.