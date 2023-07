Waterpolosters pakken historische wereldtitel na zenuwslopend gevecht met Spanje

De Nederlandse waterpolosters hebben zich vrijdag in het Japanse Fukuoka voor het eerst in 32 jaar tot wereldkampioen gekroond. De ploeg van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Spanje in een bloedstollend gevecht.

De wedstrijd eindigde in 12-12, nadat Oranje een 10-7-voorsprong weggaf. In de penaltyserie bleven de Nederlandse speelsters foutloos. Spanje miste één keer: via de vingertoppen van keeper Laura Aarts belandde de bal tegen de paal.

Eerder ging Oranje in 1991 met de wereldtitel aan de haal. Alle speelsters van de huidige selectie waren toen nog niet geboren. In 1986, 1994, 1998 én 2015 verloor Nederland de WK-finale.

De wereldtitel is het resultaat van een nieuwe koers die wordt gevaren sinds de teleurstellende zesde plek op de Spelen van twee jaar geleden in Tokio. Bondscoach Doudesis bouwde aan een sterke ploeg.

Oranje-bondscoach Evangelos Doudesis instrueert zijn speelsters tijdens de spannende finale. Foto: ANP

Oranje zette stijgende lijn vorig jaar al in

Vorig jaar kwam dat al tot uiting tijdens het wereldkampioenschap in Boedapest. Oranje sloot dat toernooi af met een bronzen medaille. In de twee WK's daarvóór eindigde Nederland als negende en zevende. Vorige maand werd zilver gepakt in de World Cup.

Nederland was dankzij het halen van de finale in Fukuoka al zeker van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Oranje is de olympisch kampioen van 2008.