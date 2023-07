LeBron James dankbaar voor steun na hartstilstand zoon Bronny: 'Het gaat goed'

Delen via E-mail

Het gaat goed met Bronny James, de achttienjarige zoon van basketbalvedette LeBron James die maandag een hartstilstand kreeg tijdens een training. LeBron James zegt dankbaar te zijn voor al het medeleven.

"We zijn als familie veilig en gezond bij elkaar. We zullen meer vertellen wanneer we daar klaar voor zijn. Voor nu wilde ik laten weten wat alle steun voor ons heeft betekend."