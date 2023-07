Oekraïense schermster gediskwalificeerd op WK omdat ze hand Russin weigert

Op het WK schermen in Milaan vond donderdag een opmerkelijk incident plaats. De Oekraïense Olga Charlan werd gediskwalificeerd omdat ze weigerde haar Russische tegenstander de hand te schudden.

Daarmee verdwijnt er niet zomaar een deelnemer op het WK schermen. De 32-jarige Charlan is een grootheid in haar sport. Ze heeft onder meer vier individuele wereldtitels en olympisch goud op het teamonderdeel op haar erelijst.

Dat is het geval bij Smirnova. Charlan was de eerste Oekraïense sporter die het onder deze nieuwe voorwaarde opnam tegen een Russische atleet. Ze weigerde alleen na afloop haar opponent een hand te schudden, wat haar dus op diskwalificatie kwam te staan.

Oekraïne is verbolgen door het voorval. "De beslissing van de internationale schermbond om deze legendarische schermster in diskrediet te brengen, omdat zij weigerde de hand van een Russische atleet te schudden, is de manifestatie van een totaal gebrek aan empathie en is beschamend", zegt presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak. De internationale schermbond heeft hier nog niet op gereageerd.